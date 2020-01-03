Дуда из-за Путина отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле – СМИ

Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники.

Ежегодно в Израиле проходят мероприятия, приуроченные к освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом году форум состоится 22 – 23 января.

Дуда и Путин были в числе приглашенных.

Изначально польский президент принял приглашение, однако после антипольских заявлений Путина решил отказаться от поездки.

Официально об отмене визита Анджея Дуды в Израиль пока не сообщалось.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

24 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что Липский якобы поддержал идею лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.

28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию «ГОРДОН» высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер подчеркнула, что Польша стала жертвой Второй мировой войны. Посол Германии в Варшаве Рольф Никель заявил, что СССР и Германия «брутально разделили Польшу».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Японское общественное телевидение NHK восстановило картину бегства бывшего главы Nissan Карлоса Гона из Японии. В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Около 23.00 по местному времени (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай, передает РИА «Новости». […]