Бой украинца за два чемпионских пояса стал лучшим в 2019 году по версии издания BoxingScene

Бой между украинцем Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным из Казахстана признан лучшим в 2019 году изданием BoxingScene.

«Головкин тогда и не подозревал, что собирается вступить в самый изнурительный бой в своей карьере. Весь поединок они разрушали друг друга в невероятно жестокой битве, которую поклонники бокса забудут не скоро», – пишет издание.

Бой за вакантные чемпионские пояса по версиям IBO и IBF в среднем весе состоялся 6 октября в США. Деревянченко проиграл решением судей.

Украинец начал профессиональную карьеру в 2014 году, за это время боксер провел 15 боев, 13 раз победил и дважды потерпел поражение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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