Мнение: Кто контролирует «Новую газету»?

На сайте «Новой» начался уже ставший традиционным VIII докфест. Открылся фестиваль документальным фильмом «Новая».
Авто фильма целый год почти каждый день снимал будни редакции. Вот что он говорит про свой фильм и редакцию «Мне кажется, это важно не только для журналистов, но очень для многих людей. «Новая газета» — не совсем редакция, это не просто работа. Для тех, кто туда приходят, это, во-первых, возможность в нынешних политических условиях профессионально реализоваться, во-вторых, следовать определенному образу жизни. Они действительно семья, редакция для них — второй дом, а для некоторых и вовсе первый».
А за несколько дней до Нового года мне в коментах задали вопрос, на который я честно ответил:
Мой лаконичный ответ не устроил, скинули ссылку, пришлось ответить более развернуто:
В этом году исполнится девять лет, как я работаю в «Новой». И за все эти годы не было ни одного случая, чтобы я написал то, о чем не хотел писать, во что сам не верю. И не было ни одного случая, чтобы мне запретили писать о том, что меня по-серьезному заинтересовало.
Это ли не счастье? Делать то, что хочешь делать, и не делать того, чего делать не хочешь?
Если кто и контролирует газету, то это ПЛАНЕРКА. Именно на планерках решается, что и когда выйдет в газете, что будет опубликовано срочно, что может и подождать, а что вообще не стоит внимания газеты.
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: На сайте «Новой» начался уже ставший традиционным VIII докфест. Открылся фестиваль документальным фильмом «Новая». Авто фильма целый год почти каждый день снимал будни редакции. Вот что он говорит про свой фильм и редакцию «Мне кажется, это важно не только для журналистов, но очень для многих людей. «Новая газета» — не совсем редакция, это не просто […]
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