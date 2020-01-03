Волочкова снялась полностью голой

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото, для которого позировала без одежды и белья, сидя на кровати.

«Какое же это счастье – находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни. Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы. Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я. Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я. Я утопаю в море счастья! И с вами делюсь позитивными эмоциями. Достойные – оценят. И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим сами. Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем», – написала она.

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(@volochkova_art) 2 Янв 2020 в 2:10 PST

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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