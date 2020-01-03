WhatsApp предупредил о прекращении работы на устаревших устройствах

03.01.2020, 13:30, Новости дня

Мессенджер WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, прекращает поддержку устаревших и неактуальных мобильных платформ. Об этом сообщает служба поддержки приложения.

Мессенджер с 31 декабря 2019 года не работает на устройствах с операционной системой Windows Phone.

С февраля 2020 года приложением не смогут пользоваться владельцы устройств на базе Android и iOS, в частности, версий Android 2.3.7 и старше, а также iOS 8 и старше.

В службе поддержки отметили, что пользователи этих операционных систем не могут создавать новые учетные записи или повторно подтвердить существующие аккаунты в WhatsApp.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», – говорится в сообщении.

WhatsApp продолжит свою работу на устройствах Android с версией 4.0.3 и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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