Беларусь сообщила о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы «Нафтан» и «Мозырский» рассказали о прекращении поставок сырья из России с 1 января, сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

Москва и Минск до сих пор не договорились по ключевым вопросам относительно цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после так называемого налогового маневра в России.

На НПЗ сообщили, что с 1 января полностью прекращены поставки российского сырья, новых договоренностей с нефтяными компаниями нет. Завод «Нафтан» работает на продуктах, которые остались с прошлого года. При этом загрузки приходится снижать, сообщили на заводе. Аналогичная ситуация и на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре.

Представитель концерна «Белнефтехим» подтвердил «Интерфаксу», что поставки прекращены, а загрузка заводов снижена до технологического минимума.

Российский оператор нефтепроводной системы «Транснефть» сообщил, что в данный момент заявок на поставки в Беларусь нет. При этом в компании отметили, что транзит через Беларусь должен идти без ограничений.

Переговоры о ценах на российскую нефть для Беларуси в 2019 году закончились договором на поставки без заключения контрактов. В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завозить нефть из портов Балтии и задействовать альтернативные поставки по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что достигнуть договоренности с Минском пока не удалось, но диалог будет продолжен.

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Последнее: Белорусские нефтеперерабатывающие заводы «Нафтан» и «Мозырский» рассказали о прекращении поставок сырья из России с 1 января, сообщает белорусская редакция Радио Свобода. Москва и Минск до сих пор не договорились по ключевым вопросам относительно цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после так называемого налогового маневра […]