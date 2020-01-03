Верховный лидер Ирана назначил нового командующего «Кудс»

Верховный лидер Ирана и главнокомандующий вооруженными силами страны Али Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани командующим спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции после убийства генерала Касема Сулеймани.
В указе Хаменеи говорится, что он передает командование «Кудс» бригадному генералу Эсмаилу Каани, «который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны (ирано-иракской войны)», передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России назвали убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом». Официальный представитель министерства Мария Захарова сделала три акцента в аналитике по ракетному удару США по окрестностям Багдада.
Пекин выступил против использования военной силы в международных отношениях. САР осудила «преступную агрессию США».
Между тем ВС США привели в повышенную боевую готовность, госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак. В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.
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Последнее: Верховный лидер Ирана и главнокомандующий вооруженными силами страны Али Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани командующим спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции после убийства генерала Касема Сулеймани. В указе Хаменеи говорится, что он передает командование «Кудс» бригадному генералу Эсмаилу Каани, «который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны (ирано-иракской […]
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