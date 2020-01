Байден об убийстве Сулеймани: Президент Трамп забросил динамит в пороховую бочку

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действия президента Дональда Трампа после того, как тот отдал приказ нанести удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб глава элитного иранского подразделения «Аль-Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном в его Twitter.

«Президент Трамп только что забросил динамит в пороховую бочку, и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план обеспечения безопасности наших военнослужащих, сотрудников посольств, наших граждан и наших интересов как внутри страны, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами», – отметил Байден.

Он высказал мнение, что ни один американец не станет оплакивать смерть Сулеймани, потому что тот совершил преступления против американских военных и «тысяч невинных людей по всему региону».

«Он поддерживал террор и сеял хаос. Все это не отменяет того факта, что этот шаг – очень большая эскалация в и без того опасном регионе», – считает кандидат в президенты США,

Байден убежден, что Иран наверняка ответит на убийство Сулеймани.

«Может так произойти, что мы окажемся на грани большого конфликта по всему Ближнему Востоку», – добавил экс-вице-президент США.

3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Касем Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем Ближневосточном регионе. Приказ об убийстве отдал президент США Дональд Трамп.

Вместе с Сулеймани могли погибнуть до 11 человек.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Из-за его убийства выросли цены на нефть и золото.

