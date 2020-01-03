Средиземноморская диета поможет пересаженным почкам дольше выполнять свои функции

03.01.2020, 13:14, Новости дня

Пересаженные реципиенту почки нормально функционируют в течение максимум 10 лет, но даже этого срока пациенту мало. Голландские ученые выяснили, что сохранить здоровье почек на более продолжительный срок поможет известная диета, сообщает портал Medicalxpress.com.

Ученые из университета Гронингена (Нидерланды) провели исследование на тему влияния диеты на здоровье пересаженных реципиенту почек, в котором принимали участие 632 пациента с донорской почкой. В течение примерно 5 лет у 119 человек были отмечены проблемы с пересаженным органом, функциональность которого упала, а в 76 случаях это привело к почечной недостаточности. При этом среди людей, которые придерживались средиземноморской диеты, риски снижения функциональности почек упали на 29%, а риски появления почечной недостаточности снизились на 32%.

Средиземноморская диета, которая ориентирована на высокое потребление рыбы, фруктов, овощей, бобовых, орехов и оливкового масла и направлена на уменьшение употребления молочных и мясных продуктов, может помочь защитить здоровье пересаженных реципиентам почек, резюмировали исследователи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Пересаженные реципиенту почки нормально функционируют в течение максимум 10 лет, но даже этого срока пациенту мало. Голландские ученые выяснили, что сохранить здоровье почек на более продолжительный срок поможет известная диета, сообщает портал Medicalxpress.com. Ученые из университета Гронингена (Нидерланды) провели исследование на тему влияния диеты на здоровье пересаженных реципиенту почек, в котором принимали участие 632 пациента […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика