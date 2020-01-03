Средиземноморская диета поможет пересаженным почкам дольше выполнять свои функции

Пересаженные реципиенту почки нормально функционируют в течение максимум 10 лет, но даже этого срока пациенту мало. Голландские ученые выяснили, что сохранить здоровье почек на более продолжительный срок поможет известная диета, сообщает портал Medicalxpress.com.

Ученые из университета Гронингена (Нидерланды) провели исследование на тему влияния диеты на здоровье пересаженных реципиенту почек, в котором принимали участие 632 пациента с донорской почкой. В течение примерно 5 лет у 119 человек были отмечены проблемы с пересаженным органом, функциональность которого упала, а в 76 случаях это привело к почечной недостаточности. При этом среди людей, которые придерживались средиземноморской диеты, риски снижения функциональности почек упали на 29%, а риски появления почечной недостаточности снизились на 32%.

Средиземноморская диета, которая ориентирована на высокое потребление рыбы, фруктов, овощей, бобовых, орехов и оливкового масла и направлена на уменьшение употребления молочных и мясных продуктов, может помочь защитить здоровье пересаженных реципиентам почек, резюмировали исследователи.

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Последнее: Пересаженные реципиенту почки нормально функционируют в течение максимум 10 лет, но даже этого срока пациенту мало. Голландские ученые выяснили, что сохранить здоровье почек на более продолжительный срок поможет известная диета, сообщает портал Medicalxpress.com. Ученые из университета Гронингена (Нидерланды) провели исследование на тему влияния диеты на здоровье пересаженных реципиенту почек, в котором принимали участие 632 пациента […]