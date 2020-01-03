Сэйв вратаря сборной Украины попал в топ-10 в чемпионате Испании по итогам 2019 года

Сэйв голкипера сборной Украины Андрея Лунина попал в топ-10 лучших в чемпионате Испании по итогам 2019 года, об этом свидетельствует видео, опубликованное на официальной странице ЛаЛиги в YouTube.
Спасение Луниным ворот «Леганеса», за который тогда выступал украинец, заняло седьмое место.
Лунин в матче чемпионата Испании против «Атлетико» отбил удар со штрафного, который летел в верхний угол ворот.
Сейчас украинец, права на которого принадлежат «Реалу», выступает за «Вальядолид» на правах аренды.
В текущем сезоне Лунин выходил на поле один раз в матче Кубка Испании против «Толоса», в том поединке украинец не пропустил.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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