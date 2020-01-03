Захарова сделала три акцента в аналитике по ракетному удару США по окрестностям Багдада

Официальный представитель МИД Мария Захарова в трех пунктах прокомментировала аналитику по ракетному удару США по окрестностям Багдада, в результате которого погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

Захарова написала в Facebook, что «за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя», однако «Вашингтон в СБ не обращался», и значит «мировая реакция его не интересовала».

Затем выяснилось, что «проект заявления для прессы СБ ООН американцы внесли и он находится на процедуре умолчанию до 10.00 3 января по НЙ».

«То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных. Обращений о проведении заседания СБ по данному вопросу или обсуждению этой темы в консультациях СБ в формате разное на сегодняшний день не поступало», – отметила она.

«Интересовало изменение расклада в регионе. Кстати, на протяжении последних 5-6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран – примеров очень много», – также указала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что «ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана: «Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны».

«Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет», – резюмировала дипломат.

Ранее в МИД России назвали убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом». Китай выступил против использования военной силы в международных отношениях. Сирия осудила «преступную агрессию США».

Между тем верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани. ВС США привели в повышенную боевую готовность. В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.

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