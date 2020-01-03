Мнение: Обстрел аэропорта Багдада. Убит Кассем Сулеймани

Иракское ТВ сообщает, что в результате авиаудара по Багдадскому аэропорту убиты глава "Хашд-Шааби" Абу-Мухандис и глава "Сил Кудс" генерал КСИР Кассем Сулеймани, а также еще 3 человека (включая начальника протокола народных мобилизационных сил Ирака). Иран эту информацию пока не подтверждал. Источники в Ираке утверждают, что удар беспилотника пришелся по автомашине на выезде из аэропорта.
Если сообщения я о ракетной атаке к югу от аэропорта Багдада. Несколько ракет были сбиты системами ПВО.
Также сообщается, что морские пехотинцы США захватили лидера шиитского блока Фатх — Аль-Амери, а также лидера еще одной парламентской партии Аль-Хайзали.
Налицо очевидная попытка силой переломить рост иранского влияния в Ираке, путем нанесения "удара по штабам".
Эскалация противостояния в Ираке очевидно после этого неизбежна и ситуация в ближайшие дни будет активно развиваться.
Видео из района аэропорта https://twitter.com/AlperN007/status/1212925260238077952
Видео ударов https://twitter.com/Souria4Syrians/status/1212928536060813312 (всего очевидцы говорят об 11 взрывах)
Официальное подтверждение гибели Сулеймани на Иранском ТВ — https://twitter.com/alihashem_tv/status/1212927061104435200
Кадры с Иранского ТВ.
КСИР подтвердил, что Кассем Сулеймани погиб.
Заявление Пентагона.
Иран заявил, что США пересекли "Красную Линию" и ответный удар по США последует.
Аэропорт Багдада приостановил все международные рейсы.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Иракское ТВ сообщает, что в результате авиаудара по Багдадскому аэропорту убиты глава "Хашд-Шааби" Абу-Мухандис и глава "Сил Кудс" генерал КСИР Кассем Сулеймани, а также еще 3 человека (включая начальника протокола народных мобилизационных сил Ирака). Иран эту информацию пока не подтверждал. Источники в Ираке утверждают, что удар беспилотника пришелся по автомашине на выезде из аэропорта.Если сообщения я […]
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