В результате авиаудара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал. В атаке винят США

Глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Об это сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Высокопоставленный политик сказал, что тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

По данным источников АР, аль-Мухандис прибыл в аэропорт в составе конвоя, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прибыл либо из Ливана, либо из Сирии. Авиаудар был нанесен сразу же после того, как иранец вышел из самолета. Погибли он и встречавшие.

По информации агентства, гибель Сулеймани «может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов».

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже обещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Кроме Сулеймани также погибли заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще как минимум три человека, более десяти ранены.

Официальный представитель военизированной группировки заявил, что в результате ракетного обстрела погибли как минимум 7 человек. Группировка возложила ответственность за атаку на Соединенные Штаты.

Пока официального подтверждения заявлений иракских шиитов, что удар был нанесен Соединенными Штатами, не поступало.

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Последнее: Глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Об это сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ. Высокопоставленный политик сказал, что тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил. По данным источников АР, аль-Мухандис прибыл в аэропорт в составе конвоя, чтобы встретить Сулеймани, чей […]