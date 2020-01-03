Россия полностью остановила поставки нефти в Белоруссию. Транзит продолжается

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

«Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», — сказал собеседник.

Как сообщили агентству в пресс-службе концерна, сейчас загрузка мощностей НАЗ снижена до минимально разрешенного уровня. В «Транснефти» заявили, что не получали заявок от российских нефтяных компаний на осуществление поставок в Белоруссию с 1 января.

При этом транзит нефти через территорию республики идет в полном объеме.

Ранее о прекращении поставок нефти с 1 января 2020 года сообщало Reuters. По информации агенства, переговоры России и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году затянулись и могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января. Как отмечало Reuters, белорусские НПЗ готовятся к последствиям затянувшихся переговоров с конца минувшей недели — предприятия начали снижать загрузку и делать запасы сырья.

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