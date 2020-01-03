Мнение: Вот те и лотерея

Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Столото».

В праздничном тираже приняли участие более 53,6 миллиона билетов. Победитель купил счастливый билет за 100 рублей и выиграл рекордную сумму за историю проведения государственных лотерей в России.

— Ишь ты, миллиард целый. А неплохо так-то взять и выиграть? Я тоже хочу, признаться. Как-то еще в советское время я выиграла хлебный пластмассовый ящик за два рубля двадцать копеек, представляете? Правда, получить я его не получила — билет посеяла. А так припоминается — распространить среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать? А если не будут брать, отключим газ! Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку! В советское время как за хлебом или в гастроном зайдешь, так на сдачу пару билетцев и втакарят. И в настоящее время купила на почте добровольно билет за сто рублей, уж очень соблазняли меня почтарихи — типа вот квартирку не хотите разве выиграть? Ну я и соблазнилась квартиркой-то. За сто рублей-то. Купила билетец, и как овца, надеялась. Разумеется, шиш. А люди вон чего — милиярд. Так-тось.

— А что бы вы сделали с милиярдом, если б он на голову вам свалился? Я-то точно знаю, что. Я бы построила приют для собак и для кошек, и не один. Да жаль, что не будет этого. С Новым годом, короче, с новым счастьем!

Источник: Достало

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Последнее: Житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Столото».В праздничном тираже приняли участие более 53,6 миллиона билетов. Победитель купил счастливый билет за 100 рублей и выиграл рекордную сумму за историю проведения государственных лотерей в России. — Ишь ты, миллиард целый. А неплохо так-то взять и выиграть? Я тоже хочу, […]