На странице Заворотнюк опубликовали ее фото с мужем и младшей дочерью

На странице российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликовали ее фото с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, и младшей дочерью, Милой.

«От Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!» – говорится в посте от 31 декабря.

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Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! *

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 31 Дек 2019 в 10:04 PST

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.

Родные актрисы не комментируют ее состояние.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она стала широко известной по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Также играла в фильмах «Код Апокалипсиса», «Мамы», «Мамы 3», в сериале «Аманда О».

Мила – дочь Завротнюк и Чернышова. Девочка родилась в октябре 2018 года. У актрисы есть еще двое детей от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым: 23-летняя Анна и 19-летний Майкл.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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