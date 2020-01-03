Помимо Сулеймани в ходе авиаудара погибли его «высокопоставленные гости»

03.01.2020, 12:54, Новости дня

В Багдаде в ходе авиаудара вместе с командиром иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касемом Сулеймани и заместителем командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандисом погибло еще 10 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла Ирана в Ираке Ираджи Масджиди.

По его словам, среди погибших – охранники Сулеймани и попутчики.

Автомобиль генерала ехал из аэропорта в Багдад, добавил Масджиди.

Aljazeera со ссылкой на источники пишет, что авиаударом были уничтожены две машины с «высокопоставленными гостями» Сулеймани, которые прибыли в багдадский аэропорт и сопровождались правоохранителями. По данным телеканала, кроме Сулеймани погибло еще пять человек. 

3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Касем Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем Ближневосточном регионе. Приказ об убийстве отдал президент США Дональд Трамп.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Из-за его убийства выросли цены на нефть и золото.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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