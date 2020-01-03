За кадром: Меган Маркл и принц Гарри помогли канадской паре сделать фото для их семейного альбома

Рождественские каникулы Меган Маркл и принца Гарри в Ванкувере продолжаются. Но даже во время отдыха и вдали от папарацци герцог и герцогиня Сассекские не перестают удивлять поклонников. Незадолго до Нового года они поделились трогательным снимком своего сына Арчи, а сегодня достоянием общественности стала история с участием королевской четы, после которой Гарри и Меган будет сложно обвинить в звездных замашках. Ее журналистам рассказала продюсер CTV News Асмина Канторович, столкнувшаяся с герцогом и герцогиней Сассекскими лицом к лицу в региональном парке Хорт-Хилл.

А дело было так. В первый день нового года Асмина вместе с мужем гуляли по парку и решили сфотографироваться на фоне живописной природы заповедника. Да вот незадача — сделать снимок при помощи селфи-палки никак не получалось из-за сильного ветра. В это самое время к ним подошла пара с предложением помочь.

Тот самый снимок, сделанный Меган Маркл

Журналистам Асмина с мужем признались, что не сразу поняли, кто перед ними.

Это были просто обычные люди, гуляющие со своими собаками. Когда они предложили сделать для нас снимок, мы, конечно, согласились. И только потом, позируя для фото, я подумала, что девушка, снимающая нас, выглядит подозрительно знакомой. И тогда я посмотрела в сторону, где стоял ее спутник. И сомнения отпали — это были Меган Маркл и принц Гарри! —

рассказывает Асмина.

По словам Канторович, когда Меган заметила ее удивление на лице, то засмеялась и сделала еще пару кадров, чтобы супруги потом смогли выбрать из них наиболее удачный. Затем пары пожелали друг другу счастливого Нового года и разошлись.

До сих пор не могу поверить, что это было на самом деле! —

вспоминает девушка.

Напомним, по информации приближенных к королевскому семейству, Меган, Гарри и малыш Арчи отметили Рождество в частном доме, скрытом от посторонних глаз. За все время, что герцог и герцогиня Сассекские находятся в Канаде, их видели несколько раз: первый — во время спортивной ходьбы в региональном парке Хорт-Хилл в Ванкувере, второй — во время пробежки в соседнем городке Саанич. Можно предположить, что они живут в пригороде Ванкувера.

Инсайдеры также сообщили, что Меган и Гарри можно будет увидеть на белоснежных канадских склонах — пара хочет покататься на лыжах в пригороде Банфа, расположенного посреди национального парка в горах к северу от горнолыжного курорта Лейк-Луиз. Там уже бывали принц Уильям и Кейт Миддлтон в далеком 2011 году.

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Последнее: Рождественские каникулы Меган Маркл и принца Гарри в Ванкувере продолжаются. Но даже во время отдыха и вдали от папарацци герцог и герцогиня Сассекские не перестают удивлять поклонников. Незадолго до Нового года они поделились трогательным снимком своего сына Арчи, а сегодня достоянием общественности стала история с участием королевской четы, после которой Гарри и Меган будет сложно […]