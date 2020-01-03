Die Presse — Иран грозит США жёстким возмездием за убийство генерала Сулеймани

В результате ракетного удара США по окрестностям аэропорта Багдада погиб самый известный за границей генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после этого обещал отомстить виновникам и заявил, что их ожидает «жёсткое возмездие», пишет австрийская газета Die Presse.



Reuters

После гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в ходе американского ракетного удара по окрестностям аэропорта Багдада верховный лидер Ирана Али Хаменеи заговорил о мести, пишет австрийская газета Die Presse.

Али Хаменеи поклялся отомстить за гибель иранского генерала: он опубликовал в Twitter сообщение с угрозой «преступникам», повинным в смерти Сулеймани, заявив, что их ожидает «жёсткое возмездие».

По информации Пентагона, приказ нанести ракетный удар по окрестностям аэропорта Багдада и устранить иранского генерала был получен от американского президента Дональда Трампа. Американские военные провели операцию для предотвращения дальнейших нападений на американские силы в регионе, подтвердили в Пентагоне. Там заверили, что генерал Касем Сулеймани и находившиеся в его подчинении подразделения виновны в гибели сотен американцев и их союзников.

Как сообщается в статье, за прошедшие месяцы Сулеймани проводил атаки по опорным пунктам союзников США, а также разрешил протесты с применением силы у здания американского посольства в Багдаде. Целью ракетного удара со стороны США было сдерживание Ирана во избежание новых нападений в будущем. «Соединённые Штаты будут и дальше принимать все необходимые меры для защиты нашего народа и наших интересов повсюду в мире», — заявили в Пентагоне.

Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter только изображение флага США без какого-либо комментария. Сулеймани был наиболее значимым представителем и самым известным лицом иранской армии за рубежом, подчёркивает издание. Спецподразделение «Кудс», которым руководил генерал, относится к иранскому Корпусу стражей Исламской революции, то есть, к элитному подразделению иранских вооружённых сил, отмечается в статье.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ракетный удар США «крайне опасной» и «глупой эскалацией». Он также осудил убийство генерала Сулеймани как «акт международного терроризма».

Имя Сулеймани постоянно всплывало как в Ираке, так и в соседней Сирии, где он всегда выступал на стороне шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном. Его смерть означает новую кульминацию в конфликте между США и Ираном, подчёркивает Die Presse.

Как пишет издание, по окрестностям аэропорта Багдада были выпущены три ракеты. В результате пострадало много людей, загорелись два транспортных средства. По информации из Ирака, ракеты упали неподалёку от пункта безопасности аэропорта. Так же сообщается о гибели заместителя командира Абу Махди аль-Мухандиса, которого госсекретарь США Майк Помпео в среду обвинил в организации штурма американского посольства в Багдаде.

Ещё в прошлые выходные США напали на шиитское ополчение в Ираке, напоминает издание. Реакцией на это стали протесты сотен демонстрантов в особенно хорошо защищённой «зелёной зоне» Багдада, собравшихся на штурм американского посольства. Силы безопасности оттеснили протестующих прежде, чем тем удалось добраться до территории посольства.

Для устрашения американские военные также использовали боевые вертолёты и переместили в Багдад около сотни морских пехотинцев из соседнего Кувейта. США обвиняют в протестах Иран, однако власти Тегерана решительно опровергают эти упрёки, пишет австрийская газета Die Presse.

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