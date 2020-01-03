Мнение: Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.

"Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", — сказал он.

По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря. Тем не менее, добавил собеседник агенства, у Белоруссии пока есть запасы нефти и НПЗ работают в штатном режиме.

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены.

Этот вопрос Лукашенко обсуждал в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу "Дружба".

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренности не удалось, но диалог будет продолжен и апокалиптические сценарии рассматривать не стоит.

https://ria.ru/20200103/156308…

Источник: Конт

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