Незрячий астроном слышит вселенную

Незрячий астроном Ванда Диас Мерсед выступает за возможность изучения космоса не только с помощью зрения, но и других чувств. Она уверена, что пренебрегая всеми чувствами кроме зрения научное сообщество совершает ошибку и упускают огромную возможность новых открытий.

В течение 15 лет внедрялась технология преобразования данных о частоте и яркости электромагнитного излучения в звук используя разные его параметры, включая ритм, частоту и высоту. По мнению ученой такой метод исследования поможет избежать методологических ошибок, которые неизбежно случаются если опираться только на визуальную информацию.

Астроном успешно доказала что ее метод изучения космического излучения поможет не только слепым людям понять физику космоса, но и специалистам без особенностей более точно и быстро получать необходимые данные в изучении обитаемости экзопланет к примеру.

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