Трое футболистов из чемпионата Украины попали в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА, за которыми нужно следить в 2020-м

Трое футболистов из чемпионата Украины попали в список из 50 молодых игроков, за которыми нужно следить в 2020 году по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

В список попали бразильские игроки «Шахтера» Додо и Тете, а также украинский полузащитник «Зари» Богдан Леднев.

21-летний защитник «Шахтера» Додо в этом сезоне провел за донецкую команду 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

19-летний вингер «горняков» Тете в текущем сезоне сыграл 18 игр за «Шахтер» во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал три ассиста.

21-летний полузащитник Леднев провел за «Зарю» 21 поединок, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Права на футболиста принадлежат киевскому «Динамо», за луганский клуб полузащитник играет на правах аренды.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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