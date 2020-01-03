Из-за убийства иранского генерала Сулеймани выросли цены на нефть и золото

В связи с убийством командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани в мире выросли цены на нефть, сообщает 3 января Reuters.

По состоянию на 11.35 на сайте Investing.com, который показывает данные биржевых торгов, отмечается, что стоимость барреля западнотехасской нефти WTI повысилась на 3,51% – до $63,34.

Цена на нефть марки Brent установлена на уровне $68,59 за баррель (выросла на 3.42%).

Цены на золото выросли на 1,46%.

3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем Ближневосточном регионе. Приказ об убийстве дал президент США Дональд Трамп.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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