Тело убитого США генерала Сулеймани повезли из Ирака в Иран

03.01.2020, 12:26, Новости дня

Тело погибшего в результате ударов США близ Багдада главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани перевозят из Ирака в Иран.

Иранская государственная телекомпания IRIB сообщила в Telegram, что «тело мученика Сулеймани и других погибших мученической смертью в результате атаки США доставляют в Иран из аэропорта Багдада», передает РИА «Новости».

Ранее госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ирак из-за возросшей напряженности в стране.

В МИД России назвали убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом». Китай выступил против использования военной силы в международных отношениях. Дамаск осудил «преступную агрессию США».

В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.



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