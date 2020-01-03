Анна Седокова хочет снять шоу об отношениях и сексе. Об этом и других планах певица пояснила на своей странице в Instagram. Изменения коснутся всех сфер жизни артистки.

Знаменитость отметила, что у нее очень много целей на 2020 год, потому она решила отказаться от новогодних каникул и приняться за работу с первых дней января. Певица планирует дать большие сольные концерты в Москве, Питере и Киеве и снять клипы на все песни из альбома PROLubov. Звезда делает новые шаги в развитии собственной марки одежды и решила открыть новый офис. В планах Седоковой есть возвращение на телевидение в качестве ведущей. Она пока не раскрывает, на каком канале поклонники смогут увидеть программу с ее участием. Также артистка запускает собственное шоу в Сети, где будет говорить об отношениях и сексе. Для всех своих проектов она ищет новых сотрудников и просит откликнуться своих подписчиков.

В планы артистки входит семья и здоровье. Седокова решила работать над своими формами и скинуть около 5 килограмм. Также певица думает над еще одним образованием. На этот раз предметами ее интереса стали социология, психология и 1C бухгалтерия. Звезда продолжит изучать испанский.

Подписчики поддержали артистку в ее начинаниях. Особенно их заинтересовало шоу про секс. Фолловеры пожелали звезде успехов и успешной реализации задуманного.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1. На заставке к посту – карта средней продолжительности жизни женщин по городам и районам России, опубликованная на ресурсе OurCountryInData. Данные за 2008-2012 год, то есть устаревшие – с тех пор продолжительность жизнь в России выросла на 4 года. Однако региональные различия, вероятно, сильно сгладиться не успели. Почему же в одних местах в нашей огромной […]