Путешествия, танцы и жара — NTD представляет самые необычные рекорды 2019 года

На протяжении 2019 года в Книгу рекордов Гиннесса было занесено много новых необычных достижений, от покорения горных вершин до массового исполнения крещендо в Санкт-Петербурге. А жители Доминиканы смогли отвоевать рекорд по массовому исполнению национального танца меренге, который раньше принадлежал российскому Хабаровску. Телеканал NTD собрал вместе самые оригинальные рекорды уходящего года.

Ежегодно в мире устанавливают тысячи самых разнообразных рекордов — и 2019-й, конечно, не стал исключением! Пока одни покоряли океаны и горы, другие танцевали и играли на барабанах.

В начале года миру открылся удивительный талант пакистанца Билала Асифа. Он делает рекордно большие творения из деревянных цветных карандашей. В его доме из этого материала сделаны картины, лампы и мебель.

БИЛАЛ АСИФ, ремесленник: Я тружусь днём и ночью, преодолеваю разные сложности. У меня изранены пальцы. Ремесленничество — нелёгкая работа. Я делаю всё в одиночку.

Но Билал даже не думает оставлять своё дело. В его планах — построить из карандашей целый дом.

А в марте всеобщее восхищение вызвал бывший морпех из Великобритании, который без ноги покорил Атлантический океан. Он за 60 дней переплыл его на вёсельном судне в одиночку. Предыдущий мировой рекорд составлял 96 дней.

ЛИ СПЕНСЕР, бывший морской пехотинец: Я сократил рекордное время на треть — а его установил здоровый человек! О таком я даже и не мечтал.

В мае в Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннесса по самому массовому исполнению крещендо: оно длилось более 11 минут. Участвовало 80 коллективов из 40 городов России, Украины и Белоруссии. Мероприятие приурочили к 316-й годовщине основания города на Неве.

А в июне в кофейном регионе Колумбии создали самую большую в мире кофейную чашку. В неё помещается 20 тонн ароматного напитка.

Тем временем в Тбилиси студент Вако Марчилашвили установил рекорд по самому быстрому сбору кубика Рубика вниз головой. 19-летний юноша сделал это за 13,018 секунды. До него никому не удавалось собрать кубик в таком положении менее чем за 15 секунд.

В 2019 году рекорды устанавливали не только люди. Так, в июле рекордсменкой стала улица Ффордд Пен Ллех в британском городе Харлех. Её уклон признали самым крутым в мире — 37,45 градуса. По ней начинают катиться даже машины с включённым ручным тормозом.

САРА БАДАМ, местная жительница: Мы забираем рекорд у Новой Зеландии, и лично мне их немного жаль. Хочется поделиться радостью со всеми. Но наша улица всё-таки круче!

В том же месяце жара в Париже установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: температура поднялась до 42,6 градуса по Цельсию, а уличный термометр показал 43 градуса!

На Кипре собственный рекорд побил британец Рэй Вулли, старейший в мире аквалангист. 96-летний дедушка погрузился на 42 метра 40 сантиметров.

А в Индии сразу два рекорда установила восьмилетняя девочка. Она сделала за час больше всего фигурок оригами, а также разбила рекордное число керамических плиток за 20 минут.

Уникальный мировой рекорд установил непальский альпинист и бывший британский солдат Нирмал Пурджа. Он покорил 14 самых высоких в мире гор за шесть месяцев и шесть дней. Удивительно, что предыдущий рекорд покорения 14 высочайших пиков составлял 7 лет и 10 месяцев.

И напоследок — немного танцев! Доминиканцы побили рекорд Гиннесса, массово исполнив народный танец меренге. 442 пары танцевали более пяти минут.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.

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