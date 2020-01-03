Le Monde — цель Макрона — не превратить «русского волка в овечку», а лишь уменьшить причиняемый им ущерб

Эммануэль Макрон, подобно многим другим западным лидерам, задался целью наладить диалог с Россией в условиях, когда США перестали быть надёжным партнёром для Франции, пишет Le Monde. Однако протягивать руку России, не замечая «многочисленных нарушений» международного права с её стороны было бы ошибкой, недостойной либерального и демократического государства, предупреждает издание.



Reuters

Усилия, прилагаемые Эммануэлем Макроном для урегулирования конфликта в Донбассе стали следствием намерения Франции «переосмыслить стратегические отношения с Россией» — задачи, которая столько раз безуспешно ставилась страной за последние двадцать лет, отмечает обозреватель Le Monde Пётр Смоляр.

По мысли Макрона, у Европы нет другой альтернативы, кроме партнёрства с Россией перед лицом китайской экспансии. При этом обвинять его в наивности бессмысленно, ведь речь для французского президента идёт о том, чтобы обеспечить Франции пространство для манёвра в мире, лишённом американского лидерства.

По убеждению автора, Макроном движет не идеализм или историческая и оторванная от реальности любовь к России, свойственная многим французским политикам, повторяющим мантру об «униженной Западом» и «очернённой НАТО» стране и забывающим упомянуть о «нарушениях международного права» со стороны Москвы, а чистый расчёт. «Он не расчитывает превратить русского волка в овечку, но мечтает на какое-то время уменьшить причиняемый им ущерб», — поясняет Смоляр. По его словам, лидер Франции руководствуется, прежде всего, не историей, а географией, которая оправдывает поиск новой «архитектуры доверия и безопасности в Европе».

Однако, несмотря на видимую «разумность» и «прерывность» этого подхода, на деле он таким не является, уверен автор. Как напоминает обозреватель, вести диалог с Россией уже пытались Билл Клинтон, Джордж Буш—младший и Барак Обама, однако каждый раз серьёзный кризис (Косово, Ирак, Грузия, Крым) подрывал эти усилия.

В ситуации, когда Соединённые Штаты перестали быть надёжным собеседником и партнёром, Макрон больше не делает ставку на Трампа. Его новый проект — избавиться от конфликтов в отношениях с Россией. В эту задачу входят как вопросы, связанные с ядерным разоружением Ирана, так и разрешение всех замороженных конфликтов на постсоветском пространстве — с обещанием в конечном итоге снять с РФ европейские санкции.

Как замечает автор, Эммануэль Макрон разделяет «геополитическое видение международных отношений» Владимира Путина, согласно которому сила государства определяется военной мощью. При таком подходе вопрос ценностей отходит на второй план в угоду суверенитету. В недавнем интервью журналу The Economist президент Франции обрушился с критикой на западную идею начала XXI века, заключавшуюся в желании насадить свои ценности путём смены режимов в Ираке и Ливии, не учитывая воли народов.

Однако, по убеждению обозревателя, говорить с Китаем, не осуждая «цифровую диктатуру» или репрессии в отношении уйгуров невозможно — так же, как протягивать руку России, не упоминая о попытках «задушить» общественное пространство и правовой «пародии» в отношении критиков власти. Именно так Франция может напомнить себе о том, с какой стороны линии, разделяющей либеральные и демократические государства и нелиберальные и недемократические, она находится, уверен Смоляр.

Действительно, признание интересов авторитарной или диктаторской державы является частью элементарного дипломатического расчёта, однако ограничиваться этим рискованно, предупреждает автор статьи, напоминая о возникающих по всему миру протестных движениях. «Не является ли противоположностью вмешательству холодное безразличие», — задаётся вопросом журналист в заключение.

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