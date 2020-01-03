Названы самые матерящиеся города России

03.01.2020, 12:19, Новости дня

Финансовый университет при правительстве РФ назвал города, в которых особенно часто ругаются матом.

Исследование проводилось в населенных пунктах, где проживает более 250 тыс. человек. Выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов, передает «Российская газета».

Подобная лексика наиболее часто встречается во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.

Реже всего нецензурно выражаются жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Ранее протоиерей Смирнов придумал способ отучить от привычки ругаться матом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 1. На заставке к посту – карта средней продолжительности жизни женщин по городам и районам России, опубликованная на ресурсе OurCountryInData. Данные за 2008-2012 год, то есть устаревшие – с тех пор продолжительность жизнь в России выросла на 4 года. Однако региональные различия, вероятно, сильно сгладиться не успели. Почему же в одних местах в нашей огромной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика