Названы самые матерящиеся города России

Финансовый университет при правительстве РФ назвал города, в которых особенно часто ругаются матом.

Исследование проводилось в населенных пунктах, где проживает более 250 тыс. человек. Выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов, передает «Российская газета».

Подобная лексика наиболее часто встречается во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.

Реже всего нецензурно выражаются жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Ранее протоиерей Смирнов придумал способ отучить от привычки ругаться матом.

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