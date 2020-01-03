Бывшая супруга Дмитрия Пескова опубликовала в Instagram снимок в стиле ню. Фото в ванной стало своеобразным «ответом» на проявление эйджизма в заявлении Ксении Собчак.

В статье для Tatler Екатерина Солоцинская высказала свою точку зрения на дискриминацию женщин по возрасту, звучащую в речи известной телеведущей. Осуждая женщин в возрасте 40+ за фото в обнаженном виде, Собчак спровоцировала скандал в Сети. Для автора любая крайность в суждениях является неприемлемой. Она считает, что в роли «судей» чаще всего выступают люди с низким интеллектуальным уровнем и неинтересной собственной жизнью. «Копание» в чужих биографиях позволяет им компенсировать недостаток образования, а себя позиционировать как высшую инстанцию. Посягательство на чужую свободу Солоцинская считает недопустимым. Вместе с тем вопрос о необходимости снимков в стиле ню требует неоднозначного решения.

Об этом пишут в своих комментариях и её поклонники. Автор фото должен руководствоваться не возрастом, а критерием «вульгарности», ведь «можно и в 40+ так красиво обнюдиться, как например фото к данному посту, что и 18-летняя обзавидуется». Многим просто «нравятся красивые фотосессии, с идеей, стилем, светом, мастерством модели и фотографа», а возраст в данном случае не играет существенной роли. Тема продолжает обсуждаться в сети в связи со своей актуальностью.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывшая супруга Дмитрия Пескова опубликовала в Instagram снимок в стиле ню. Фото в ванной стало своеобразным «ответом» на проявление эйджизма в заявлении Ксении Собчак. В статье для Tatler Екатерина Солоцинская высказала свою точку зрения на дискриминацию женщин по возрасту, звучащую в речи известной телеведущей. Осуждая женщин в возрасте 40+ за фото в обнаженном виде, Собчак […]