С 1 января Россия прекратила поставки нефти на НПЗ Белоруссии

Два крупных НПЗ Белоруссии с 1 января текущего года не получают сырьё из России. Прекращение поставки нефти в страну произошло из-за отсутствия подписанных контрактов между российскими НК и белорусской стороной.
На данный момент нет заключённых договорённостей о поставки нефти с Мозырским НПЗ и ОАО «Нафтан». Сообщается, что пока названные белорусские предприятия продолжают работу на остатках ранее закупленного сырья с минимальной нагрузкой. По словам представителей заводов, загрузку на технологически приемлемом уровне, вероятно, удастся вести в данном режиме ещё около двух недель.
В конце декабря 2019 года Александр Лукашенко дал распоряжение срочно закончить ведущиеся с РФ переговоры и подписать необходимые для поставки сырья контракты. Также глава Белоруссии предложил начать поиск других возможных поставщиков сырья для НПЗ.
Ранее Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря Владимира Путина, заявлял о пока не достигнутых двусторонних договорённостях и продолжении диалога между сторонами.
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