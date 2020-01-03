С 1 января Россия прекратила поставки нефти на НПЗ Белоруссии

Два крупных НПЗ Белоруссии с 1 января текущего года не получают сырьё из России. Прекращение поставки нефти в страну произошло из-за отсутствия подписанных контрактов между российскими НК и белорусской стороной.

На данный момент нет заключённых договорённостей о поставки нефти с Мозырским НПЗ и ОАО «Нафтан». Сообщается, что пока названные белорусские предприятия продолжают работу на остатках ранее закупленного сырья с минимальной нагрузкой. По словам представителей заводов, загрузку на технологически приемлемом уровне, вероятно, удастся вести в данном режиме ещё около двух недель.

В конце декабря 2019 года Александр Лукашенко дал распоряжение срочно закончить ведущиеся с РФ переговоры и подписать необходимые для поставки сырья контракты. Также глава Белоруссии предложил начать поиск других возможных поставщиков сырья для НПЗ.

Ранее Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря Владимира Путина, заявлял о пока не достигнутых двусторонних договорённостях и продолжении диалога между сторонами.

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