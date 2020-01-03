Прокуратура начала проверку после публикации видео с избиением заключенных в СИЗО Кемеровской области

03.01.2020, 11:50, Новости дня

Прокуратура Кемеровской области начала проверку в СИЗО-4 после публикации в СМИ видео, на котором надзиратели применяют насилие к заключенным во время обыска камеры. 

Как говорится в пресс-релизе ведомства, события, запечатленные на видео, произошли в 2017 году. ГУ ФСИН по Кемеровской области подтвердило, что видео датируется 2017 годом.

Как пишет «Интерфакс», Управление собственной безопасности колонии уже провело служебную проверку по этому делу, но когда именно, – не уточняется.

«Лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь», – цитирует агентство заявление ведомства.

 

Накануне правозащитный портал Gulagu.net опубликовал видеозапись, на которой девять сотрудников СИЗО выводят из камеры №17 шестерых заключенных, ставят их к стене и бьют. Затем в камере проводят обыск.

На видео также заметно, что камера находится в плохом состоянии: в полу не хватает досок, а метраж помещения не соответствует нормам содержания шестерых заключенных, пишет основатель портала Владимир Осечкин. Он заявил, что на одного человека приходится менее четырех квадратных метров, хотя на официальном сайте СИЗО №4 говорится, что изолятор «полностью соответствует необходимым современным европейским требованиям».



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Последнее: Прокуратура Кемеровской области начала проверку в СИЗО-4 после публикации в СМИ видео, на котором надзиратели применяют насилие к заключенным во время обыска камеры.  Как говорится в пресс-релизе ведомства, события, запечатленные на видео, произошли в 2017 году. ГУ ФСИН по Кемеровской области подтвердило, что видео датируется 2017 годом. Как пишет «Интерфакс», Управление собственной безопасности колонии уже провело служебную […]

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