Дамаск осудил убийство генерала Сулеймани

03.01.2020, 11:44, Новости дня

Руководство Сирии решительно осуждает убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани американскими силами в Багдаде, сообщается в заявлении МИД САР.

В ведомстве заявили, что Дамаск «решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани» и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

Ранее в МИД России назвали убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом».

Китай выступил против использования военной силы в международных отношениях.

В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.



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Последнее: Руководство Сирии решительно осуждает убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани американскими силами в Багдаде, сообщается в заявлении МИД САР. В ведомстве заявили, что Дамаск «решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани» и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, передает […]

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