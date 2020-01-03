Дамаск осудил убийство генерала Сулеймани

Руководство Сирии решительно осуждает убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани американскими силами в Багдаде, сообщается в заявлении МИД САР.
В ведомстве заявили, что Дамаск «решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани» и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.
Ранее в МИД России назвали убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом».
Китай выступил против использования военной силы в международных отношениях.
В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.
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Последнее: Руководство Сирии решительно осуждает убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани американскими силами в Багдаде, сообщается в заявлении МИД САР. В ведомстве заявили, что Дамаск «решительно осуждает преступную агрессию США, которая повлекла за собой гибель бригадного генерала Касема Сулеймани» и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, передает […]
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