Украинец Беленюк занял третье место в номинации «Борец года» от Международной федерации борьбы

Украинский борец и народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Жан Беленюк занял третье место в номинации «Борец года» от Международной федерации борьбы, сообщает официальный сайт Федерации греко-римской борьбы Украины.
Международная федерация борьбы назвала лучших в категориях вольная, греко-римская и женская борьба. Украинец стал третьим в греко-римской борьбе.
Беленюк разделил третье место с россиянином Мусой Евлоевым – у обоих по 82 балла. Первое место занял венгр Виктор Леринц, второй – японец Синобу Ота.
Каждый из лауреатов получит финансовое вознаграждение: первое место – 30 тысяч швейцарских франков, второе – 20 тысяч, третье – 10 тысяч.
В 2019 году Беленюк завоевал золотые медали на чемпионате Европы, чемпионате мира и Европейских играх.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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