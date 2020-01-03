Мнение: Место гибели Кассема Сулеймани

03.01.2020, 11:31, Разное

Кадры с места гибели https://colonelcassad.livejournal.com/5537304.html Кассема Сулеймани и сопровождавших его лиц.

Осторожно, 18+.

Иран уже заявил, что ответные действия с его стороны неминуемы.
Всю ответственность за дальнейшие события советник президента Роухани возложил на США.
Вооруженные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.
В Тегеране сейчас проходит заседание Совета Безопасности, где обсуждаются ответные меры Ирана.
"Зеленая зона" в Багдаде перекрыта. В центре города развернуты дополнительные силы морской пехоты США и аппарата противодействия терроризму.
Батареи ПВО в Бахрейне приведены в состояние полной боевой готовности.
Министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что произошедшее является актом международного терроризма и на США ляжет вся ответственность за последствия своего авантюризма.
В МИД Ирана также заявляют, что любые переговоры между Ираном и США теперь окончены. Теперь разговор пойдет о возмездии.

Источник: Colonel Cassad



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