Мнение: Место гибели Кассема Сулеймани

Кадры с места гибели https://colonelcassad.livejournal.com/5537304.html Кассема Сулеймани и сопровождавших его лиц.

Осторожно, 18+.



Иран уже заявил, что ответные действия с его стороны неминуемы.

Всю ответственность за дальнейшие события советник президента Роухани возложил на США.

Вооруженные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.

В Тегеране сейчас проходит заседание Совета Безопасности, где обсуждаются ответные меры Ирана.

"Зеленая зона" в Багдаде перекрыта. В центре города развернуты дополнительные силы морской пехоты США и аппарата противодействия терроризму.

Батареи ПВО в Бахрейне приведены в состояние полной боевой готовности.

Министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что произошедшее является актом международного терроризма и на США ляжет вся ответственность за последствия своего авантюризма.

В МИД Ирана также заявляют, что любые переговоры между Ираном и США теперь окончены. Теперь разговор пойдет о возмездии.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Кадры с места гибели https://colonelcassad.livejournal.com/5537304.html Кассема Сулеймани и сопровождавших его лиц. Осторожно, 18+. Иран уже заявил, что ответные действия с его стороны неминуемы.Всю ответственность за дальнейшие события советник президента Роухани возложил на США.Вооруженные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.В Тегеране сейчас проходит заседание Совета Безопасности, где обсуждаются ответные меры Ирана."Зеленая зона" […]