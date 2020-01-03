Мнение: Место гибели Кассема Сулеймани

Кадры с места гибели https://colonelcassad.livejournal.com/5537304.html Кассема Сулеймани и сопровождавших его лиц.
Осторожно, 18+.
Иран уже заявил, что ответные действия с его стороны неминуемы.
Всю ответственность за дальнейшие события советник президента Роухани возложил на США.
Вооруженные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.
В Тегеране сейчас проходит заседание Совета Безопасности, где обсуждаются ответные меры Ирана.
"Зеленая зона" в Багдаде перекрыта. В центре города развернуты дополнительные силы морской пехоты США и аппарата противодействия терроризму.
Батареи ПВО в Бахрейне приведены в состояние полной боевой готовности.
Министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что произошедшее является актом международного терроризма и на США ляжет вся ответственность за последствия своего авантюризма.
В МИД Ирана также заявляют, что любые переговоры между Ираном и США теперь окончены. Теперь разговор пойдет о возмездии.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Кадры с места гибели https://colonelcassad.livejournal.com/5537304.html Кассема Сулеймани и сопровождавших его лиц. Осторожно, 18+. Иран уже заявил, что ответные действия с его стороны неминуемы.Всю ответственность за дальнейшие события советник президента Роухани возложил на США.Вооруженные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.В Тегеране сейчас проходит заседание Совета Безопасности, где обсуждаются ответные меры Ирана."Зеленая зона" […]
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