Эксперты объяснили, как отличить игру между котами от драки

Любители котов нередко могут наблюдать потасовки между пушистыми домашними питомцами, однако не все отличают, когда животные просто играют друг с другом, а когда их развлечения перерастают в драку. Эксперты объяснили, что для этого стоит внимательно наблюдать за особями и обращать внимание на язык тела.

Мирно играющие коты редко издают звуки, поэтому шипение или рычание могут быть признаками настоящей драки между животными. Также на агрессивное поведение указывают направленные назад или тесно прижатые к голове уши и выпущенные когти. В процессе драки представители семейства кошачьих могут целенаправленно причинять травмы, сильно впиваясь в соперника зубами. Во время игры животные обычно «тянутся» друг к другу, а в драке, напротив, отклоняются, как бы готовя тело к атаке. Вздыбленная шерсть на загривке или хвосте также указывает на агрессию по отношению к противнику.

Наблюдая за играющими котами, можно заметить, что они периодически меняются ролями и преследуют друг друга по очереди, иногда останавливаясь и отдыхая, а затем снова включаясь в несерьёзную потасовку. Если драка была игровой, то по её окончании животные мирно реагируют на «соперника», не проявляют агрессии и могут даже лечь спать рядом. Чтобы остановить потасовку между котами, эксперты рекомендую издавать резкие громкие звуки, ставить между ними какой-либо предмет в качестве преграды, но ни в коем случае не вмешиваться в процесс, хватая питомцев голыми руками.

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