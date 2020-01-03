Станислав Садальский отказался от «русского рождества» в Париже ради работы в России

Станислав Садальский обнародовал в Instagram-микроблоге фото своего друга и коллеги по «Современнику» Алексея Самойлова, проживающего на данный момент во Франции. Автор поста получил приглашение отпраздновать «русское рождество» в Париже, но отказался из-за работы.

По словам Садальского, Самойлов покинул родину, поскольку здесь его ничего не держит. У актера не сложилась карьера в России, так как «все его успехи затмевала слава сестры — Татьяны Самойловой. «Все, чего он так долго и упорно добивался, растаяло в лучах ее славы. Никто не знал кто он, а, услышав фамилию, переспрашивали: — Вы случайно не родственник знаменитой Татьяны Самойловой?» — пояснил Садальский.

Станислав Юрьевич вспомнил, шикарную свадьбу своего друга: торжество организовали в «Интуристе», «тосты за молодоженов произносила сама Екатерина Фурцева», а приглашения рисовал Марк Шагал. Самойлов позвонил Садальскому и пригласил на «русское Рождество» в Париж. Однако актер вынужден был отказать другу, отметив: « У меня работа».

Фолловеры посоветовали Садальскому взять отпуск и отправиться на рождественские выходные за границу. Одна из поклонниц написала: «Работа не волк..» Кроме того, фанаты отметили «добрые глаза» и «искренние улыбки» героев кадра – Самойлова, его дочери и внука.

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