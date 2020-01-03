В Минске в реке Свислочь была найдена сумка с человеческими конечностями

03.01.2020, 11:30, Разное

В Минске в реке Свислочь была найдена сумка с человеческими конечностями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.
Сотрудники коммунального предприятия во время проведения очистительных работ в реке Свислочь обнаружили спортивную сумку. Она была отловлена и вскрыта. Внутри оказались останки человеческих конечностей. Нашедшие вызвали на место происшествия правоохранительные органы. Это произошло около полудня 2 января.

Прибывшая к месту происшествия оперативно-следственная группа приступила к проведению необходимых мероприятий по сбору информации и установлению лиц, причастных к преступлению. В расследовании принимают участие сотрудники милиции и других правоохранительных структур. Место событий посетило руководство МВД Белоруссии и ГУВД Мингорисполкома.

В настоящее время правоохранители делают все возможное, чтобы прояснить обстоятельства случившегося и определить круг подозреваемых лиц.



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