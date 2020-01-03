Глава комитета Рады по вопросам соцполитики заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста в Украине

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно. Такое мнение в интервью «Интерфакс-Украина», опубликованном 2 января, выразила нардеп от «Слуги народа» глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию», – сказала она.

Нардеп подчеркнула, что повышение пенсионного возраста не является «вопросом сегодняшнего дня».

В то же время, это не вопрос сегодняшнего дня.

«Сегодня мы даем либерализацию Трудового Кодекса. Она удешевляет для работодателя стоимость рабочего места, его открытие и закрытие. Следовательно, нужно разговаривать с работодателями, что мы и делаем, о возможности 1-3% отчислений на накопления человека. Это не классический второй уровень пенсионного обеспечения. Он неклассический и потому что мы находимся в достаточно уникальной ситуации: пропорция 1 работник на 1 пенсионера, не удлинение пенсионного возраста из-за существующей политико-экономической ситуации и к тому же наш народ очень свободолюбивый и заставить его отчислять 2% на пенсию ну очень тяжело или невозможно», – добавила Третьякова.

С 1 января 2020 года на получение пенсии по возрасту по достижении 60 лет могут претендовать только те, кто имеет стаж не менее 27 лет, в 2019 году было 26 лет. Если же человеку не хватает трудового стажа, пенсионный возраст наступит не в 60, а в 63 года или в 65 лет – в зависимости от имеющегося трудового стажа и даты обращения за назначением пенсии. 2020 год также станет последним «льготным» годом пенсионного возраста для женщин. До 60 лет – в 59,5 – на пенсию смогут выйти только женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. Рожденные после этого могут рассчитывать на пенсию лишь в 2021 году, то есть одновременно с мужчинами своего года, сообщало «НВ».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кадры с места гибели https://colonelcassad.livejournal.com/5537304.html Кассема Сулеймани и сопровождавших его лиц. Осторожно, 18+. Иран уже заявил, что ответные действия с его стороны неминуемы.Всю ответственность за дальнейшие события советник президента Роухани возложил на США.Вооруженные силы США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.В Тегеране сейчас проходит заседание Совета Безопасности, где обсуждаются ответные меры Ирана."Зеленая зона" […]