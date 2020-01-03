На золотом песке: Глюкоза и ее муж показали необычную позу

Наталья и ее супруг Александр улетели встречать Новый
год в одну из тропических стран. Супруги отлично проводят время на берегу
океана. Среди пальм, на золотом песке влюбленные занимаются парной йогой.
В личном «Инстаграм» певица Глюкоза опубликовала фото. В
кадре она и ее возлюбленный застыли в необычной позе. Александр, лежа на спине,
держит ногами Наталью.
«Третий день поглощать оливье – это конечно хорошо, но
#yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка», —
написала Чистякова-Ионова.
Подписчики похвалили певицу Глюкозу и ее вторую половинку. «Вы
прекрасны, ребята», – отметил Денис Клявер в комментариях. «Мои хорошие», – высказалась
Ксения Собчак.
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Напомним, минувшим летом Интернет взорвался из-за слухов о
возможном расставании вокалистки с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым.
Отмечалось, что певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо. Параллельно
заговорили о романе предпринимателя на стороне. Александра заметили в компании эффектной
брюнетки. С девушкой он ужинал в элитном ресторане.
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Последнее: Наталья и ее супруг Александр улетели встречать Новый год в одну из тропических стран. Супруги отлично проводят время на берегу океана. Среди пальм, на золотом песке влюбленные занимаются парной йогой. В личном «Инстаграм» певица Глюкоза опубликовала фото. В кадре она и ее возлюбленный застыли в необычной позе. Александр, лежа на спине, держит ногами Наталью. «Третий […]
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