На золотом песке: Глюкоза и ее муж показали необычную позу

03.01.2020, 11:26, Разное

Наталья и ее супруг Александр улетели встречать Новый
год в одну из тропических стран. Супруги отлично проводят время на берегу
океана. Среди пальм, на золотом песке влюбленные занимаются парной йогой.

В личном «Инстаграм» певица Глюкоза опубликовала фото. В
кадре она и ее возлюбленный застыли в необычной позе. Александр, лежа на спине,
держит ногами Наталью.

«Третий день поглощать оливье – это конечно хорошо, но
#yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка», —
написала Чистякова-Ионова.

Подписчики похвалили певицу Глюкозу и ее вторую половинку. «Вы
прекрасны, ребята», – отметил Денис Клявер в комментариях. «Мои хорошие», – высказалась
Ксения Собчак.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 2 Янв 2020 в 7:11 PST

Напомним, минувшим летом Интернет взорвался из-за слухов о
возможном расставании вокалистки с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым.
Отмечалось, что певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо. Параллельно
заговорили о романе предпринимателя на стороне. Александра заметили в компании эффектной
брюнетки. С девушкой он ужинал в элитном ресторане.



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Последнее: Наталья и ее супруг Александр улетели встречать Новый год в одну из тропических стран. Супруги отлично проводят время на берегу океана. Среди пальм, на золотом песке влюбленные занимаются парной йогой. В личном «Инстаграм» певица Глюкоза опубликовала фото. В кадре она и ее возлюбленный застыли в необычной позе. Александр, лежа на спине, держит ногами Наталью. «Третий […]

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