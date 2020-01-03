В МЧС рассказали, как выжить после провала под лед

03.01.2020, 11:26, Новости дня

При провале под лед нельзя поддаваться панике и делать резкие движения, в первую очередь нужно постараться стабилизировать дыхание, советуют в МЧС.

В МЧС указали: чтобы сразу не погрузиться с головой в ледяную воду, необходимо раскинуть руки, зацепиться за корму льда и перебраться к тому краю, где течение не увлечет под лед, передает РИА «Новости».

Затем, не делая резких движений, надо забросить на лед одну ногу, после и другую. Если лед выдержал, следует медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.

Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, так как там лед уже проверен на прочность.

Избежать провала позволит соблюдение правил личной безопасности: так, нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.

Еще одна из самых частых причин трагедий на водоемах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии люди становятся беспомощными, у них притупляется чувство самосохранения, замедляются реакции, они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС спасли больше 400 человек в первый день нового года.



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