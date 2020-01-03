В 2020-м жителей России ждет единоразовое повышение тарифов ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в РФ в 2020 году повысится всего один раз, вместо традиционных двух. Подорожание коснется всех регионов в разной степени, и показатель будет варьироваться в районе 2,4-6,5%.
Наибольшего повышения тарифов на ЖКХ следует ожидать жителям Чечни. Здесь показатель поднимется примерно на 6,5%. Немного меньше подорожают коммунальные услуги в Кабардино-Балкарии – около 5,4%. В тройке лидеров оказался и Дагестан с показателем в 5,2%. Жителям Москвы, Якутии, Омской области и Бурятии придется выделять из бюджета на оплату услуг ЖКХ на 5,0% больше, а в НАО – на 2,4%, что станет самой низкой индексацией в России. Регионам предоставляется право утверждать отдельные тарифы, например, на тепло и вод, поэтому показатель может оказаться ниже или выше предложенного кабмином порога.
Новые счета с учетом перерасчета россиянам поступят летом. В 2020-м, в отличие от минувшего года, повышение стоимости ЖКХ-услуг планируется один раз. В 2019-м правительство поднимало данные тарифы дважды примерно на 1,7%. Особенно ощутили это во втором полугодии жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме этого, в РФ в период 2020-го ожидается повышение цен на проезд в транспорте, в частности в метро. С 1 января подорожают ликеро-водочные изделия, крепость которых превышает 28 градусов, а также этиловый спирт из пищевого сырья.
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