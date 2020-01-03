Снежки на Красной площади, пельмени и «Щелкунчик»: Наталья Водянова привезла в Москву сына от Антуана Арно

Наталья Водянова — частый и любимый гость в Москве. В российскую столицу модель часто приезжает со старшими детьми. Этим летом сыновьям Лукасу, Виктору и дочери Неве она показала парк «Зарядье». А в первые дни нового года решила познакомить с Москвой и 5-летнего Максима — ее первенца от бизнесмена Антуана Арно, с которым на днях подтвердила помолвку.

Короткие каникулы в Москве Наталья Водянова решила сделать для сына максимально насыщенными, о чем подробно рассказала сегодня в соцсетях, опубликовав серию снимков и коротких видео в своем профиле в Instagram и в сторис.

Первым пунктом программы стало, конечно же, прогулка по Красной площади. Максиму, привыкшему к теплой французской зиме, повезло — в этот день Москву припорошило снегом. Его хватило на трех маленьких снеговиков, которых мальчик слепил под «Калинку-Малинку», доносящуюся с ГУМ-катка.

Прогулка продолжилась сытным обедом в «Пушкине». Себе и сыну Водянова заказала любимые пельмени. А после мама с сыном отправились на балет «Щелкунчик».

Смотри, солдатики! —

показывала Наталья сыну уличные украшения, пока они ехали в машине до театра.

Nutcracker, — соглашался мальчик, глядя в окно такси.

А по-русски как? Надо не забывать говорить по-русски! — напоминала Водянова мальчику.

В том, что 5-летний Максим понимает и знает родной язык его звездной мамы, можно было убедиться по короткому видео из дома предпринимателя Чарльза Топсона и его жены Ольги, к которым Наталья с сыном заехали в гости. Во время игры сын многодетной четы предложил сыграть Максиму в шахматы.

Ты помнишь, как играть в шахматы? Помнишь, как пешки ходят?

Помню,- без тени акцента ответил Максим.

Долгий день закончился в гостиничном номере с видом на Кремль. Там к Наталье присоединилась ее младшая сестра Кристина. Остаток вечера девушки провели, примеряя маски для селфи. И, вполне возможно, обсуждая детали будущей свадьбы Натальи с Антуаном Арно.

Напомним, назадолго до наступления Нового года Антуан, с которым Водянова счастлива в отношениях уже 9 лет, наконец, сделал ей предложение руки и сердца. Об этом Наталья Водянова сообщила в соцсетях, опубликовав «говорящий снимок» с кольцом на том самом пальце.

Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020 мы готовы. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашим любимым Антуаном Арно, -подписала она снимок, на котором обнимает любимого мужчину, а на безымянном сверкает помолвочное кольцо.

За время романы у пары родилось двое детей: старшему, Максиму, сейчас 5 лет, младшему, Роману — 3,5.

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