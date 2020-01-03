Хадид показала голую грудь

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram видео, для которого позировла топлес, в расстегнутой рубашке.
«Используя тебя как свое отражение… Гипноз», – написала она.
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Using u as my reflection…. Hypnosis @raveena_aurora * *
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.
У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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