Хадид показала голую грудь

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram видео, для которого позировла топлес, в расстегнутой рубашке.

«Используя тебя как свое отражение… Гипноз», – написала она.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

