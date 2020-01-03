Мнение: До чего Путин страну довёл!

Предновогодние впечатления. Навеяло.

Эх, до чего Путин страну довёл! Опять очереди за колбасой! Как в советские времена! Главный и последний довод охранителей рушиться! Колбасы хотели? А вот фиг вам! Стойте в очередях за колбаской. Как при советской власти.

Обычно я закупаюсь на Новый год заранее. Но в этот раз не получилось. Некогда было. Работа, семейные проблемы… Пришлось идти в магазин 31 декабря.

Захожу в гипермаркет, а там… Люди с тележками толпами бегают, товары с полок хватают. Оголодали за год наверное. Весь год копили, чтобы на праздник оторваться. Разговеться, ага.

Полавировал я там полавировал с тележкой, тоже что мог похватал с полок и вылавировал к колбасному отделу. Колбаски хотел взять. Наивный.

Подхожу к отделу и вижу… ЕПРСТ! Очередища, последний раз такую в СССР видел. На полчаса, не меньше. Колбасу, ветчину и прочие мясные деликатесы люди берут. Помногу. То ли запасаются на будущее, то ли отрываются за голодный год. Санкции же. А ежатина надоела.

Посмотрел я на это дело и плюнул. Аллергия у меня на очереди с советских времён. А колбасу нынче и в другом магазине купить можно. Назло кровавому режыму.

Пошёл за мясом. А рядом с мясным отделом отдел готовых блюд находится. Ну так там очередь даже больше, чем за колбасой. Эх, до чего антинародная власть людей довела! Уже готовить самим лень стало! Всё готовое им подавай.

В общем, в гипермаркете мне удалось купить только половину необходимого. За остальным пришлось на рынок ехать.

Еду на троллейбусе. Легковых машин видимо-невидимо. Тут пробка, там пробка. А общественный транспорт полупустой ходит. Что же за власть то у нас, людей на машины да на бензин тратится заставляет. Акцизы разные да транспортный налог платить. Из-за чего общественный транспорт в убыток работает. Эх, совсем о людях не думают…

Доехал до рынка. Там тоже людей полно. Но очередей почти нет. Так, два-три человека. Купил там, всё что хотел. И колбасы варёной на оливье, и копчёной, и буженинки с ветчиной. И много чего ещё.

Да, хорошо, что у нас рынок есть. А то бы стояли в очередях за колбасой. На радость власти антинародной.

https://zen.yandex.ru/media/ye…

Источник: Конт

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