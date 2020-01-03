Мнение: Столетняя война как прообраз вселенной «Игры престолов»

Столетняя война между Францией и Англией на самом деле длилась 116 лет с 1337 по 1453 год.

Перед началом войны английский король Эдуард III модернизировал свои войска, и, по сути, создал первую в мире контрактную армию. Командарм заключал с королем контракт, согласно которому он брался к конкретному числу сформировать полки для военной службы. В «обязательствах сторон» указывались точные размеры и состав полков, денежное довольствие каждой категории воинов, место сбора, территория службы, обязательства и привилегии бойцов.

В 1340 году англичане уничтожили французский флот в сражении при Слейсе, взяли под контроль Ла-Манш и обезопасили Англию от угрозы вторжения с моря.

26 августа 1346 года в битве при Креси англичане в пух и прах разбили французов превосходящих их по численности в 4 раза. «Огневая мощь» английских лучников поставила крест на европейском рыцарстве. В ходе сражения англичане потеряли 250 бойцов, французы 15 000 убитыми и раненными. По приказу Эдуарда «Черного Принца», англичане добивали раненых на поле боя.

В 1347 году островитяне захватили Кале, превратив город-порт в перевалочную базу.

В этом же году в сражении при Невиллс-Кроссе английские войска разбили союзников французов, шотландцев. Король Давид II и десятки знатных шотландцев оказались в плену у победителей.

19 сентября 1356 года Эдуард «Черный принц» одержал победу в битве при Пуатье, пленил французского короля Иоанна Доброго и уничтожил весь цвет французского рыцарства.

В начале мая 1360 года в деревушке Бретиньи англичане и французы заключили мирный договор. Париж обязался выплатить за освобождение короля 3 млн. экю., Лондон поручился не посягать на французский престол и Нормандию.

Тем временем французский король Карл V реформировал армию: создав «контрактные полки», войсковую артиллерию и новый военно-морской флот. В самый трудный период войны Карл назначил главнокомандующим Бертрана Дюгеклена. Великий коннетабль, бретонец дю Геклен стал национальным героем Франции.

Используя тактику внезапных атак и партизанских рейдов во вражеском тылу, к началу 80-х годов французская армия буквально оттерла англичан к морю.

В 1396 году противники заключили перемирие, продлившееся 18 лет.

В августе 1415 года армия английского короля Генриха V внезапно высадилась в Нормандии и захватила город Онфлер.

25 октября англичане и союзные им войска герцога Бургундского нанесли французам поражение в битве при Азенкуре. В бою англичане потеряли 112 человек, а французы 8 000 убитыми. 1 200 рыцарей командующего Шарля д’Альбре сдались в плен.

21 мая 1420 года Генрих V и безумный французский король Карл VI подписали в Труа мирный договор, согласно которому Генрих в обход дофина (будущий французский король Карл VII) объявлялся наследником Карла VI Безумного. До 1801 года английские монархи носили титул королей Франции.

Чтобы упрочить свое «приобретение» Генрих женился на дочери Карла VI Екатерине. Однако судьба внесла в ход истории неожиданные корректировки, в 1422 году оба короля скоропостижно скончались.

Франция распалась на три части: одна принадлежала новому английскому королю Генриху VI, вторая герцогу Бургундскому, третья французскому дофину Карлу. Вопрос стоял о дальнейшем существовании единой Франции. Так «война престолов» превратилась для французов в национально-освободительную войну.

Французские партизаны организовывали засады, уничтожали отряды и гарнизоны противника, убивали изменников и сборщиков налогов.

В 1429 году французский дофин Карл передал командование войсками Жанне д’Арк, которой с помощью Господа удалось освободить Орлеан, короновать дофина в Реймсе, и убедить нового короля Карла VII начать наступление на Париж.

В 1435 году Карл VII и бургундский герцог Филипп III Добрый подписали договор о военном союзе против англичан.

В 1437 году французы овладели Парижем, в 1441 вернули Шампань, в 1459 выбили англичан из Мена и Нормандии, а в 1453 году отвоевали Гиень и Бордо.

Капитуляцию английского гарнизона в Бордо считают днем окончания «Столетней войны».

Первая «империалистическая война» лишила Лондон владений на юго-западе Франции. От голода, эпидемий, и военных действий погибло 66% французов. Война сформировала взаимную ненависть французской и английской наций.

Столетняя война произвела революцию в военном деле, пехота из придатка рыцарского войска трансформировалась в «царицу полей», появились профессиональные армии, были разработаны новые военные стратегии и тактики, дальнейшие развитие получило совершенствование огнестрельного оружия.

Источник: Конт

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