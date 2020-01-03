Мнение: Левые против Ленина. Революция в Эквадоре

Пятничный выпуск «Знать и понимать!» разослан подписчикам.
Тема: Левые против Ленина. Революция в Эквадоре. Знать и понимать! 03.01.2020
Сообщение опубликовано для подписчиков рассылки «Знать и понимать!», вся информация рассылается на почте и не публикуется вовне.
Следующий выпуск «Знать и понимать!» будет разослан 10 января (пятница) и далее рассылка возобновится в обычном режиме (по пятницам и вторникам).
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Источник: Конт
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