Мнение: Левые против Ленина. Революция в Эквадоре

Пятничный выпуск «Знать и понимать!» разослан подписчикам.

Тема: Левые против Ленина. Революция в Эквадоре. Знать и понимать! 03.01.2020

Сообщение опубликовано для подписчиков рассылки «Знать и понимать!», вся информация рассылается на почте и не публикуется вовне.

Следующий выпуск «Знать и понимать!» будет разослан 10 января (пятница) и далее рассылка возобновится в обычном режиме (по пятницам и вторникам).

Подписка на рассылку: http://4friends.su

Источник: Конт

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