Китай отреагировал на убийство США генерала Сулеймани

03.01.2020, 11:12, Новости дня

Китай выступает против использования военной силы в международных отношениях, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя американскую операцию в Ираке.

Шуан сообщил на брифинге, что Пекин внимательно следит за данным инцидентом, передает РИА «Новости».

«Китайская сторона последовательно выступает против использования военной силы в международных отношениях», – подчеркнул он.

Ранее в МИД РФ назвали убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом».

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани. ВС США привели в повышенную боевую готовность.

В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.



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