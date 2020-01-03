«З Новим роком!». Вышла песня Украинская группы «Піккардійська терція». Аудио

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Видео: Піккардійська Терція / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Бывшая супруга Дмитрия Пескова опубликовала в Instagram снимок в стиле ню. Фото в ванной стало своеобразным «ответом» на проявление эйджизма в заявлении Ксении Собчак. В статье для Tatler Екатерина Солоцинская высказала свою точку зрения на дискриминацию женщин по возрасту, звучащую в речи известной телеведущей. Осуждая женщин в возрасте 40+ за фото в обнаженном виде, Собчак […]
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