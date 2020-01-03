Освобожденный из российского плена моряк Эйдер женился в прямом эфире

Украинский моряк Андрей Эйдер, который был в плену в РФ после захвата российскими силовиками кораблей Военно-морского флота Украины 25 ноября 2018 года, 31 декабря женился на своей невести Марине Вербицкой. Церемонию бракосочетания на Софийской площади в Киеве в прямом эфире транслировал телеканал «1+1».
Молодожены обменялись кольцами, после чего невеста бросила букет собравшимся на площади зрителям.
ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube
25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских «судах» и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.
В ходе вооруженного инцидента у Керченского пролива Эйдер получил осколочное ранение ног.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.
25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.
7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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