«Ливерпуль» победил «Шеффилд» в 21-м туре чемпионата Англии

2 января состоялся последний матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» – «Шеффилд» – 2:0
Голы: Салах, 4, Мане, 64
После этой победы «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ имеет в активе 58 очков и одну игру в запасе. У «Лестера», который идет вторым, на 13 баллов меньше.
«Шеффилд» с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.
Еще девять игр 21-го тура АПЛ прошли 1 января. Результаты матчей можно посмотреть тут.
Поединки 22-го тура чемпионата Англии пройдут с 10-го по 12 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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