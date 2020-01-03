«Ливерпуль» победил «Шеффилд» в 21-м туре чемпионата Англии

2 января состоялся последний матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» – «Шеффилд» – 2:0

Голы: Салах, 4, Мане, 64

После этой победы «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ имеет в активе 58 очков и одну игру в запасе. У «Лестера», который идет вторым, на 13 баллов меньше.

«Шеффилд» с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Еще девять игр 21-го тура АПЛ прошли 1 января. Результаты матчей можно посмотреть тут.

Поединки 22-го тура чемпионата Англии пройдут с 10-го по 12 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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